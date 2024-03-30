Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Rempah Khas Indonesia, Anti Masuk Angin

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:01 WIB
7 Rempah Khas Indonesia, Anti Masuk Angin
Rempah-rempah khas Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia melekat dengan istilah masuk angin meskipun istilah tersebut tidak ada dalam dunia medis.

Melansir dari laman Instagram @kementerianpertanian pada Sabtu (30/3/2024), masuk angin ditandai dengan beberapa gejala seperti mual, pusing nyeri otot, kembung, dan demam.

Namun, masuk angin bisa diatasi dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berikut rempah-rempah yang bisa mengatasi masuk angin.

1. Jahe

Jahe merupakan rempah yang mengandung banyak senyawa anti peradangan dan antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Jahe memiliki efek menghangatkan tubuh yang mampu mengurangi rasa kembung atau angin dalam saluran pencernaan.

2. Ginseng

Ginseng memiliki satu zat aktif bernama ginsenosides atau panaxosides. Ginsenosides memiliki efek angi peradangan sehingga turut membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi.

3. Adas

Adas mengandung banyak flavonoid antioksidan, seperti kaempferol dan quercetin. Adas juga mengandung serat yang dapat membantu menurunkan kolesterol.

4. Omong-omong

Rempah ini mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks vitamin C, vitamin A, asam folat, tembaga, kalium, kalsium, mangan, besi, seng, dan magnesium.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173782/kepala_bapanas-amf7_large.jpg
Bapanas Ungkap Cara Tekan Angka Pangan Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167966/mentan_amran-rUwL_large.jpg
Mentan Klaim Harga Pangan Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167498/ketahanan_pangan_nasional-swqS_large.jpg
Komisi IV DPR Soroti Strategi Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154540/program_bantuan_pangan-R4Mi_large.jpg
Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp16,02 Triliun untuk Program Bansos Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142283/prabowo_subianto-57ds_large.jpg
Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-46 di Malaysia, Mentan Pamer Ketahanan Pangan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139899/harga_pangan-U6Dw_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini, Daging Ayam hingga Gula Pasir Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement