7 Rempah Khas Indonesia, Anti Masuk Angin

JAKARTA - Masyarakat Indonesia melekat dengan istilah masuk angin meskipun istilah tersebut tidak ada dalam dunia medis.

Melansir dari laman Instagram @kementerianpertanian pada Sabtu (30/3/2024), masuk angin ditandai dengan beberapa gejala seperti mual, pusing nyeri otot, kembung, dan demam.

Namun, masuk angin bisa diatasi dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berikut rempah-rempah yang bisa mengatasi masuk angin.

1. Jahe

Jahe merupakan rempah yang mengandung banyak senyawa anti peradangan dan antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Jahe memiliki efek menghangatkan tubuh yang mampu mengurangi rasa kembung atau angin dalam saluran pencernaan.

2. Ginseng

Ginseng memiliki satu zat aktif bernama ginsenosides atau panaxosides. Ginsenosides memiliki efek angi peradangan sehingga turut membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi.

3. Adas

Adas mengandung banyak flavonoid antioksidan, seperti kaempferol dan quercetin. Adas juga mengandung serat yang dapat membantu menurunkan kolesterol.

4. Omong-omong

Rempah ini mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks vitamin C, vitamin A, asam folat, tembaga, kalium, kalsium, mangan, besi, seng, dan magnesium.