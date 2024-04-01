JAKARTA - Shell menurunkan harga BBM jualnya pada 1 April 2024. Penurunan harga BBM non subsidi ini berlaku di beberapa wilayah.
Untuk harga BBM Shell Super pada 1 April 2024 masih sama dijual Rp14.530 per liter. Sementara harga BBM Shell V-Power turun menjadi Rp15.360 per liter dari harga sebelumnya Rp15.370 per liter.
Untuk harga Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp15.740 per liter dari harga sebelumnya Rp16.140 per liter.
Harga BBM Shell V-Power Nitro+ juga turun menjadi Rp15.570 per liter dari harga sebelumnya Rp15.650 per liter
Daftar Harga BBM Shell per 1 April 2024