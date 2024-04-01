Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Turun 1 April 2024, Ini Daftar Terbarunya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |04:38 WIB
Harga BBM Shell Turun 1 April 2024, Ini Daftar Terbarunya
Harga BBM Shell Turun (Foto: Shell)
A
A
A

JAKARTA - Shell menurunkan harga BBM jualnya pada 1 April 2024. Penurunan harga BBM non subsidi ini berlaku di beberapa wilayah.

Untuk harga BBM Shell Super pada 1 April 2024 masih sama dijual Rp14.530 per liter. Sementara harga BBM Shell V-Power turun menjadi Rp15.360 per liter dari harga sebelumnya Rp15.370 per liter.

Untuk harga Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp15.740 per liter dari harga sebelumnya Rp16.140 per liter.

Harga BBM Shell V-Power Nitro+ juga turun menjadi Rp15.570 per liter dari harga sebelumnya Rp15.650 per liter

Daftar Harga BBM Shell per 1 April 2024

Halaman:
1 2
