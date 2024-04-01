Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Diskon Tarif 10% di Tol Cipali dan Jombang-Mojokerto, Pemudik Cek Tanggalnya!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:40 WIB
Ada Diskon Tarif 10% di Tol Cipali dan Jombang-Mojokerto, Pemudik Cek Tanggalnya!
Ada Diskon Tarif Tol Cipali pada Arus Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Ada diskon tarif 10% untuk ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jombang-Mojokerto selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.

"Diskon tarif kami berlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan lebih awal menghindari puncak arus. Kami berharap upaya ini dapat membantu mengurai kepadatan di puncak arus, yang tentunya akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan," ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra, Billy Perkasa Kadar dalam keterangan resminya, Senin (1/4/2024).

Astra Infra Tollroad Cikopo-Palimanan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 10% kepada pengguna jalan yang melintas pada tanggal 3 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 5 April 2024 pukul 05.00 WIB (arus mudik), dan tanggal 18 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 20 April 2024 pukul 05.00 WIB (arus balik).

Astra Infra Tollroad Jombang-Mojokerto, diskon tarif 10% diberlakukan pada 3 April 2024 pukul 06.00 WIB hingga 5 April 2024 pukul 06.00 WIB dan 18 April 2024 pukul 06.00 WIB hingga 20 April 2024 pukul 06.00 WIB.

Diskon diberikan untuk kendaraan golongan I yang berkendara melalui Tol Jombang - Mojokerto secara menerus. Pemberlakukan diskon diharapkan dapat mengurangi potensi kepadatan puncak arus di Tol Jombang - Mojokerto yang diprediksi akan terjadi pada Senin, 8 April 2024.

Sebelumnya Astra Infra Tollroad Tangerang-Merak juga memberikan diskon 10% kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan mudik lebih awal menuju Merak. Diskon tersebut berlaku selama 4 hari pada 1 April 2024, pukul 00.00 WIB s.d 2 April 2024, pukul 24.00 WIB dan tanggal 17 April 2024, pukul 00.00 WIB s.d 18 April 2024, pukul 24.00 WIB.

