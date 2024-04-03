Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

CIMB Niaga Tebar Dividen Rp3,08 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:06 WIB
CIMB Niaga Tebar Dividen Rp3,08 Triliun
Saham CIMB Tebar Dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp6,16 triliun untuk dibagikan sebagai dividen tunai final.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNGA menyetujui laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 50% atau sebesar Rp3,08 triliun (gross).

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari nasabah, stakeholders, dan shareholders, sehingga pada 2023 CIMB Niaga dapat meraih laba tertinggi hingga saat ini yang diikuti dengan tren pergerakan harga saham BNGA yang terus menguat.

"Kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi CIMB Niaga dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi pemegang saham dengan fokus strategi pada pertumbuhan bisnis yang profitable (profitable growth) dan berkelanjutan," jelas Lani dalam RUPST CIMB Niaga di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

"Ke depan, kami akan tetap menyediakan solusi keuangan terbaik yang relevan guna menjawab kebutuhan nasabah yang beragam dan terus berkembang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
