HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Masih Rawan Bergerak Sideways ke Level 7.432

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:45 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Masih Rawan Bergerak Sideways ke Level 7.432
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 1,22% ke 7.254 disertai dengan munculnya volume pembelian. Adapun IHSG diprediksi masih bergerak sideways hari ini.

Analis di MNC Sekuritas kompak mengatakan, koreksi IHSG diperkirakan akan menguji area support di 7.099 dan akan berpeluang menguat kembali untuk menguji 7.432 hingga 7.600.

"Apabila IHSG menembus support 7,099 maka IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya menguji 6.931-7.021," ujar MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (5/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.099, 7.045 dan resistance 7.396, 7.454.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
