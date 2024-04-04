Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |10:44 WIB
Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi
Divestasi saham Vale (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menargetkan proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) rampung pada Juli 2024.

"Proses divestasi ini ditargetkan selesai pada bulan Juli 2024," jelas Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta,ditulis Kamis (4/4/2024).

Dikatakan Arifin, rampungnya proses divestasi saham INCO kepada pemerintah melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID juga akan diikuti dengan beberapa milestone atau tonggak raihan lainnya, termasuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan digelar pada 19 April 2024 mendatang.

Kemudian, pada 5 Juni 2024, diharapkan akan ada konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana right issue. Periode right issue kemudian akan berlangsung dari 21 hingga 27 Juni 2024.

Selanjutnya pada 1 Juli 2024, dijadwalkan akan dilakukan allotment atau penjatahan distribusi saham kepada pemegang saham yang berpartisipasi dalam right issue.

"Dengan adanya tambahan divestasi 14% kepada pemerintah Republik Indonesia, maka saham INCO terbuka menjadi 34% untuk MIND ID sehingg menjadi pemilik saham terbesar diikuti oleh Vale Canada, sebesar 33,88%. (Sementara) saham publik yang sudah didapat sejak 1990 sebesar 20,63% dan Sumitomo Metal Mining 11,48%," tutur Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/278/3008944/vale-dapat-perpanjangan-izin-operasi-sampai-2035-YPgSynFuU8.png
Vale Dapat Perpanjangan Izin Operasi Sampai 2035
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/278/2998645/ri-dan-kanada-bakal-jadi-pengendali-vale-indonesia-inco-7B9377Stxw.jpeg
RI dan Kanada Bakal Jadi Pengendali Vale Indonesia (INCO)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/278/2998222/dicaplok-mind-id-vale-indonesia-segera-rights-issue-AmMo8leJ3x.jpg
Dicaplok MIND ID, Vale Indonesia Segera Rights Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976253/ini-sosok-dirut-vale-usai-diakuisisi-mind-id-dPgEVlPFNs.jpg
Ini Sosok Dirut Vale Usai Diakuisisi MIND ID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/278/2975793/erick-thohir-langsung-tunjuk-febriany-eddy-jadi-dirut-vale-indonesia-sKCqpG4RSV.jpg
Erick Thohir Langsung Tunjuk Febriany Eddy Jadi Dirut Vale Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/278/2975787/mind-id-rogoh-rp4-6-triliun-demi-beli-14-saham-vale-nGKQ7NMRh5.jpg
MIND ID Rogoh Rp4,6 Triliun demi Beli 14% Saham Vale
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement