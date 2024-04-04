Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menargetkan proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) rampung pada Juli 2024.

"Proses divestasi ini ditargetkan selesai pada bulan Juli 2024," jelas Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta,ditulis Kamis (4/4/2024).

Dikatakan Arifin, rampungnya proses divestasi saham INCO kepada pemerintah melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID juga akan diikuti dengan beberapa milestone atau tonggak raihan lainnya, termasuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan digelar pada 19 April 2024 mendatang.

Kemudian, pada 5 Juni 2024, diharapkan akan ada konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana right issue. Periode right issue kemudian akan berlangsung dari 21 hingga 27 Juni 2024.

Selanjutnya pada 1 Juli 2024, dijadwalkan akan dilakukan allotment atau penjatahan distribusi saham kepada pemegang saham yang berpartisipasi dalam right issue.

"Dengan adanya tambahan divestasi 14% kepada pemerintah Republik Indonesia, maka saham INCO terbuka menjadi 34% untuk MIND ID sehingg menjadi pemilik saham terbesar diikuti oleh Vale Canada, sebesar 33,88%. (Sementara) saham publik yang sudah didapat sejak 1990 sebesar 20,63% dan Sumitomo Metal Mining 11,48%," tutur Arifin.