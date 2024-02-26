Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MIND ID Rogoh Rp4,6 Triliun demi Beli 14% Saham Vale

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |21:02 WIB
MIND ID Rogoh Rp4,6 Triliun demi Beli 14% Saham Vale
Divestasi Saham Vale Indonesia Rampung. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mind ID resmi menguasai Vale Indonesia setelah dilakukan divestasi saham sebesar 14%.

Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan, pihaknya menggelontorkan sekitar USD300 juta atau sekitar Rp4,6 triliun untuk mengambil alih 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

"NIlainya Rp3.050 per lembar. Jadi kira-kira USD300 jutaan, tapi itu ada yang langsung primary ada yang secondary," jelasnya ketika ditemui usai penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan divestasi Vale Indonesia 'Siging of Definitive Transaction Agreement For the Acquisition of PTVI Shares', di Hotel Pullman, Jakarta, hari ini, Senin (26/2/2024).

Hendi menambahkan, saat ini pembayarannya juga belum dilakukan.

"(Belum bayar) Nanti pas closing bulan Juni. InsyaAllah bulan Juni," imbuhnya.

Diungkapkan Hendi, sumber pendanaan untuk akuisisi tersebut nantinya akan berasal dari dana internal perusahaan. Namun ia mengaku belum bisa menetpkan berapa besaran dana yang akan dirogoh dari kocek internal tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/278/3008944/vale-dapat-perpanjangan-izin-operasi-sampai-2035-YPgSynFuU8.png
Vale Dapat Perpanjangan Izin Operasi Sampai 2035
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/278/2998645/ri-dan-kanada-bakal-jadi-pengendali-vale-indonesia-inco-7B9377Stxw.jpeg
RI dan Kanada Bakal Jadi Pengendali Vale Indonesia (INCO)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/278/2998222/dicaplok-mind-id-vale-indonesia-segera-rights-issue-AmMo8leJ3x.jpg
Dicaplok MIND ID, Vale Indonesia Segera Rights Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/278/2992360/divestasi-saham-vale-rampung-juli-2024-mind-id-dapat-jatah-3-komisaris-2-direksi-HmD8lUDyMv.jpeg
Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976253/ini-sosok-dirut-vale-usai-diakuisisi-mind-id-dPgEVlPFNs.jpg
Ini Sosok Dirut Vale Usai Diakuisisi MIND ID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/278/2975793/erick-thohir-langsung-tunjuk-febriany-eddy-jadi-dirut-vale-indonesia-sKCqpG4RSV.jpg
Erick Thohir Langsung Tunjuk Febriany Eddy Jadi Dirut Vale Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement