MIND ID Rogoh Rp4,6 Triliun demi Beli 14% Saham Vale

JAKARTA - Mind ID resmi menguasai Vale Indonesia setelah dilakukan divestasi saham sebesar 14%.

Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan, pihaknya menggelontorkan sekitar USD300 juta atau sekitar Rp4,6 triliun untuk mengambil alih 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

"NIlainya Rp3.050 per lembar. Jadi kira-kira USD300 jutaan, tapi itu ada yang langsung primary ada yang secondary," jelasnya ketika ditemui usai penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan divestasi Vale Indonesia 'Siging of Definitive Transaction Agreement For the Acquisition of PTVI Shares', di Hotel Pullman, Jakarta, hari ini, Senin (26/2/2024).

Hendi menambahkan, saat ini pembayarannya juga belum dilakukan.

"(Belum bayar) Nanti pas closing bulan Juni. InsyaAllah bulan Juni," imbuhnya.

Diungkapkan Hendi, sumber pendanaan untuk akuisisi tersebut nantinya akan berasal dari dana internal perusahaan. Namun ia mengaku belum bisa menetpkan berapa besaran dana yang akan dirogoh dari kocek internal tersebut.