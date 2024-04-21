RI dan Kanada Bakal Jadi Pengendali Vale Indonesia (INCO)

JAKARTA - Rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) semakin mendekatkan divestasi saham ke MIND ID. Usai rights issue dan transaksi pengalihan rampung, MIND ID dan Vale Canada Limited (VCL) akan menjadi pengendali PT Vale Indonesia Tbk.

Status kepengendalian bersama atau joint controller ini meniadakan kewajiban bagi MIND ID untuk melakukan penawaran tender wajib, yang disyarakatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2018.

“Setelah penyelesaian transaksi, MIND ID dan VCL akan menjadi pengendali bersama (joint controller) secara langsung di Perseroan,” kata manajemen INCO dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (21/4/2024).

Saat ini Vale Indonesia belum mengumumkan harga pelaksanaan final atas rights issue. “Prospektus dalam rangka HMETD akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya,” ungkap manajemen.

Secara detil divestasi saham Vale Indonesia kepada MIND ID terdiri dari 2 transaksi. Pertama adalah transaksi saham baru, di mana seluruh sertifikat/bukti rights yang dimiliki oleh Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) akan dialihkan kepada MIND ID.