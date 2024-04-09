Vale Indonesia (INCO) Habiskan Biaya Eksplorasi Rp26,4 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menghabiskan dana sebesar USD1,67 juta atau Rp26,47 miliar untuk eksplorasi di kuartal I-2024.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (9/4/2024), pada Januari 2024 lalu perseroan melakukan kegiatan eksplorasi di dalam daerah Kontrak Karya yakni, Blok Sorowako dan Sorowako Outer Area di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan Blok Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah serta Blok Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sekretaris Perusahaan INCO, Filia Alanda mengungkapkan bahwa kegiatan eksplorasi perseroan pada Januari lalu menelan biaya USD518,528 atau Rp8,21 miliar. Di mana, kegiatan eksplorasi dilakukan perseroan bersama dengan pihak ketiga (kontraktor pengeboran dan geofisika).

Adapun, metode eksplorasi yang digunakan yaitu pengeboran core drilling HQ-3 untuk program pengeboran yang bertujuan untuk peningkatan level sumber daya dengan jarak 100 meter dan 50 meter yang dilakukan di area Blok 1 Pomalaa.

Kemudian, perseroan melakukan program pengeboran untuk menunjang kegiatan penambangan dengan jarak 50 meter dan 25 meter yang dilakukan di Bukit Liliane (Blok Timur Sorowako). “Pengeboran juga dilakukan dengan jarak acak di Bukit Konde dan Harapan (Blok Barat Sorowako),” kata Filia.

Perseroan juga melakukan survei geofisika dengan menggunakan metode geolistrik (ERT) dilakukan di Bukit Konde South (Blok Barat Sorowako). Adapun, hasil pengujian sedang dalam proses penghitungan sumber daya dan cadangan dengan metode ordinary kriging di Sorowako.