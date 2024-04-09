Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Vale Indonesia (INCO) Habiskan Biaya Eksplorasi Rp26,4 Miliar di Kuartal I-2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |17:02 WIB
Vale Indonesia (INCO) Habiskan Biaya Eksplorasi Rp26,4 Miliar di Kuartal I-2024
Vale Indonesia lakukan eksplorasi tambang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menghabiskan dana sebesar USD1,67 juta atau Rp26,47 miliar untuk eksplorasi di kuartal I-2024.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (9/4/2024), pada Januari 2024 lalu perseroan melakukan kegiatan eksplorasi di dalam daerah Kontrak Karya yakni, Blok Sorowako dan Sorowako Outer Area di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan Blok Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah serta Blok Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sekretaris Perusahaan INCO, Filia Alanda mengungkapkan bahwa kegiatan eksplorasi perseroan pada Januari lalu menelan biaya USD518,528 atau Rp8,21 miliar. Di mana, kegiatan eksplorasi dilakukan perseroan bersama dengan pihak ketiga (kontraktor pengeboran dan geofisika).

Adapun, metode eksplorasi yang digunakan yaitu pengeboran core drilling HQ-3 untuk program pengeboran yang bertujuan untuk peningkatan level sumber daya dengan jarak 100 meter dan 50 meter yang dilakukan di area Blok 1 Pomalaa.

Kemudian, perseroan melakukan program pengeboran untuk menunjang kegiatan penambangan dengan jarak 50 meter dan 25 meter yang dilakukan di Bukit Liliane (Blok Timur Sorowako). “Pengeboran juga dilakukan dengan jarak acak di Bukit Konde dan Harapan (Blok Barat Sorowako),” kata Filia.

Perseroan juga melakukan survei geofisika dengan menggunakan metode geolistrik (ERT) dilakukan di Bukit Konde South (Blok Barat Sorowako). Adapun, hasil pengujian sedang dalam proses penghitungan sumber daya dan cadangan dengan metode ordinary kriging di Sorowako.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement