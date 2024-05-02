19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 19 agenda emiten hari ini mulai dari Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Beberapa emiten yang melakukan pembayaran dividen antara lain PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) hingga PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA).

Melansir laman BEI, Kamis (2/5/2024), berikut aksi korporasi hari ini.

1. BUAH

Pemberitahuan RUPS PT Segar Kumala Indonesia Tbk di Hotel Holiday InHotel Holiday Inn Express Jakarta International Expon Express Jakarta International Expo, Arena Pekan Raya Jakarta - Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6, Pademangan Timur, Kemayoran, Jakarta, 10620

2. MBAP

Pemberitahuan RUPS PT Mitrabara Adiperdana Tbk di Gedung Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta Pusat 10130

3. GGRP

Pemberitahuan RUPS PT Gunung Raja Paksi Tbk di Jalan Perjuangan Nomor 8, Kp. Tangsi, RT.004/RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, 17530

4. INSA

Pemberitahuan RUPS PT Intinusa Selareksa Tbk di Gedung Prosperity Lt 51. Ruang Meeting 1 & 2, District 8, SCBD Lot 28, Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

5. TAPG

Pemberitahuan RUPS PT Triputra Agro Persada Tbk di Gedung The East Lantai 23, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950