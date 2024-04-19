Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tertarik Jadi Investor Syariah? Ikuti Webinar Bersama BEI dan MNC Sekuritas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |10:22 WIB
Tertarik Jadi Investor Syariah? Ikuti Webinar Bersama BEI dan MNC Sekuritas
Tertarik Jadi Investor Syariah? Ikuti Webinar Bersama BEI dan MNC Sekuritas (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi transaksi saham dan reksa dana syariah melalui aplikasi online trading MotionTrade Syariah.

Kehadiran investasi berbasis syariah menjadi sarana bagi masyarakat yang selama ini ingin berinvestasi, namun masih ragu dalam memilih instrumen investasi karena takut bertentangan dengan prinsip agama Islam. Investasi syariah ini tentunya mendatangkan begitu banyak manfaat bagi para investornya.

Pilihan investasi ini hadir bagi orang yang ingin imbal hasil yang halal dan bebas riba (bunga). Prinsip utama dalam investasi syariah adalah menjauhi riba, spekulasi, dan menghindari perusahaan yang terlibat dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, maupun unsur-unsur lainnya yang bertentangan.

Anda ingin berinvestasi di pasar modal syariah, tapi bingung harus mulai dari mana? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti kelas online “Jadi Investor Syariah” pada Kamis (25/4/2024) pukul 15.30 – 17.30 WIB bersama Analis Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia Rosyidah, dipandu oleh Head of Education MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178479/mnc_sekuritas-Wbxq_large.jpg
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/278/3177787/mnc_sekuritas-EzWV_large.jpg
Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176958/mnc_sekuritas-pgY3_large.jpg
CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176685/mnc_sekuritas-N3J6_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement