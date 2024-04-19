Tertarik Jadi Investor Syariah? Ikuti Webinar Bersama BEI dan MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi transaksi saham dan reksa dana syariah melalui aplikasi online trading MotionTrade Syariah.

Kehadiran investasi berbasis syariah menjadi sarana bagi masyarakat yang selama ini ingin berinvestasi, namun masih ragu dalam memilih instrumen investasi karena takut bertentangan dengan prinsip agama Islam. Investasi syariah ini tentunya mendatangkan begitu banyak manfaat bagi para investornya.

Pilihan investasi ini hadir bagi orang yang ingin imbal hasil yang halal dan bebas riba (bunga). Prinsip utama dalam investasi syariah adalah menjauhi riba, spekulasi, dan menghindari perusahaan yang terlibat dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, maupun unsur-unsur lainnya yang bertentangan.

Anda ingin berinvestasi di pasar modal syariah, tapi bingung harus mulai dari mana? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti kelas online “Jadi Investor Syariah” pada Kamis (25/4/2024) pukul 15.30 – 17.30 WIB bersama Analis Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia Rosyidah, dipandu oleh Head of Education MNC Sekuritas Andri Muharizal.