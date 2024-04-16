Transaksi di MotionTrade Syariah Dapatkan Hadiah Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA – Transaksi di aplkiasi motiontrade syariah MNC Sekuritas bisa mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi transaksi saham dan reksa dana syariah melalui aplikasi online trading MotionTrade Syariah.

IDX Islamic bersama MNC Sekuritas membuka kesempatan bagi pengguna MotionTrade Syariah untuk mengikuti kompetisi trading saham syariah yaitu IDX Islamic Challenge 2024. Kompetisi ini merupakan program tahunan untuk mengapresiasi investor syariah agar lebih aktif berinvestasi di pasar modal syariah.

IDX Islamic Challenge 2024 diselenggarakan dalam 2 (dua) periode kompetisi. Periode kompetisi pertama berlangsung hingga 28 Juni 2024, sedangkan periode ke-2 berlangsung selama 1 Juli – 30 September 2024.

Anda berkesempatan untuk memenangkan hadiah hingga puluhan juta rupiah! Beberapa kategori dan hadiah yang bisa dimenangkan antara lain: Best Sharia Investor, Best Frequency, Best Value, Best Participant, dan Hadiah Hiburan.