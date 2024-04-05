Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Menangkan Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:18 WIB
MNC Sekuritas Menangkan Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024
MNC Sekuritas Menangkan Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas berhasil meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang Digital Technology & Innovation Award (DIGITECH) 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Forum Digital Indonesia (Fordigi) BUMN, para pakar dan profesional dari perguruan tinggi ternama.

Adapun penjurian dilakukan oleh dewan juri yang berkompeten di bidangnya, antara lain: CEO CPM Consulting bidang SDM, Sistem Manufaktur & Manajemen Eddy Iskandar, Chairman of Itech Magazine Digital Technology & Innovation Awards Irnanda Laksanawan, Komisaris PT MMU Media Madani Ultima Wira Perdana, dan Ketua Bidang IV FORDIGI BUMN Beatrix Santi Anugrah. Chairman of Forum Digital Indonesia BUMN M. Fajrin Rasyid turut hadir dan menjadi pembicara dalam gelaran ini.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas, pada Kamis (4/4/2024).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai dan dewan juri, MNC Sekuritas berhasil memperoleh penilaian sebesar 5,20 dari skala 6.00 poin. Tiga kategori penghargaan Digitech 2024 yang diterima oleh MNC Sekuritas antara lain:

1. The Best ICT Business Strategy (Financial Services)

2. The Best IT Governance & The Best Digital Workplace (Financial Services)

3. The Best Chief Information Technology Officer of the Year yang dianugerahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini menjadi dorongan bagi MNC Sekuritas untuk terus berinovasi dalam implementasi teknologi digital agar dapat memudahkan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

“Beberapa fitur unggulan dan inovasi MotionTrade yang telah diimplementasikan yaitu Bonds Online, Stock Recommendation by Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML), dan rencana untuk pengembangan fitur e-wallet di MotionTrade,” ujar Yukkas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176685/mnc_sekuritas-N3J6_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173690/mahasiswa-vbYa_large.jpg
Perluas Akses Edukasi Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Resmikan GI BEI Syariah Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/278/3172367/mnc_sekuritas-MijU_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Sekuritas Sore Ini: Mengenal Risiko & Peluang di Waran Terstruktur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/278/3172108/mnc_sekuritas-sYpB_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis Day Trading Mastery: Cara Jitu Baca Pasar Harian Bersama MNC Sekuritas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement