MNC Sekuritas Menangkan Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas berhasil meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang Digital Technology & Innovation Award (DIGITECH) 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Forum Digital Indonesia (Fordigi) BUMN, para pakar dan profesional dari perguruan tinggi ternama.

Adapun penjurian dilakukan oleh dewan juri yang berkompeten di bidangnya, antara lain: CEO CPM Consulting bidang SDM, Sistem Manufaktur & Manajemen Eddy Iskandar, Chairman of Itech Magazine Digital Technology & Innovation Awards Irnanda Laksanawan, Komisaris PT MMU Media Madani Ultima Wira Perdana, dan Ketua Bidang IV FORDIGI BUMN Beatrix Santi Anugrah. Chairman of Forum Digital Indonesia BUMN M. Fajrin Rasyid turut hadir dan menjadi pembicara dalam gelaran ini.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas, pada Kamis (4/4/2024).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai dan dewan juri, MNC Sekuritas berhasil memperoleh penilaian sebesar 5,20 dari skala 6.00 poin. Tiga kategori penghargaan Digitech 2024 yang diterima oleh MNC Sekuritas antara lain:

1. The Best ICT Business Strategy (Financial Services)

2. The Best IT Governance & The Best Digital Workplace (Financial Services)

3. The Best Chief Information Technology Officer of the Year yang dianugerahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini menjadi dorongan bagi MNC Sekuritas untuk terus berinovasi dalam implementasi teknologi digital agar dapat memudahkan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

“Beberapa fitur unggulan dan inovasi MotionTrade yang telah diimplementasikan yaitu Bonds Online, Stock Recommendation by Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML), dan rencana untuk pengembangan fitur e-wallet di MotionTrade,” ujar Yukkas.