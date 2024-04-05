MNC Sekuritas Sabet 3 Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024

JAKARTA - PT MNC Sekuritas berhasil meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang Digital Technology & Innovation Award (DIGITECH) 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Forum Digital Indonesia (Fordigi) BUMN, para pakar dan profesional dari perguruan tinggi ternama.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas, pada Kamis (4/4/2024).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai dan dewan juri, MNC Sekuritas berhasil memperoleh penilaian sebesar 5,20 dari skala 6.00 poin. Tiga kategori penghargaan Digitech 2024 yang diterima oleh MNC Sekuritas antara lain:

1. The Best ICT Business Strategy (Financial Services)

2. The Best IT Governance & The Best Digital Workplace (Financial Services)

3. The Best Chief Information Technology Officer of the Year yang dianugerahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas.