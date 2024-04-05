Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Sabet 3 Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:05 WIB
MNC Sekuritas Sabet 3 Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024
MNC Sekuritas Raih Penghargaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Sekuritas berhasil meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang Digital Technology & Innovation Award (DIGITECH) 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Forum Digital Indonesia (Fordigi) BUMN, para pakar dan profesional dari perguruan tinggi ternama.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas, pada Kamis (4/4/2024).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen oleh tim penilai dan dewan juri, MNC Sekuritas berhasil memperoleh penilaian sebesar 5,20 dari skala 6.00 poin. Tiga kategori penghargaan Digitech 2024 yang diterima oleh MNC Sekuritas antara lain:

1. The Best ICT Business Strategy (Financial Services)

2. The Best IT Governance & The Best Digital Workplace (Financial Services)

3. The Best Chief Information Technology Officer of the Year yang dianugerahkan kepada Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079757/peringati-sumpah-pemuda-mnc-sekuritas-dan-lif-manajemen-investasi-gelar-csr-di-taman-bacaan-perigi-depok-hexnb3l7je.jpg
Peringati Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas dan LiF Manajemen Investasi Gelar CSR di Taman Bacaan Perigi Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/320/3078489/mahasiswa-stie-tri-bhakti-antusias-ikuti-edukasi-having-fund-yang-digelar-mnc-sekuritas-dan-kb-valbury-am-QCC4WQHQvp.jfif
Mahasiswa STIE Tri Bhakti Antusias Ikuti Edukasi Having Fund yang Digelar MNC Sekuritas dan KB Valbury AM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077847/mnc-sekuritas-capital-asset-management-edukasi-reksa-dana-30-dosen-pnj-dalam-having-fund-2024-xEhxUT3PJG.jfif
MNC Sekuritas-Capital Asset Management Edukasi Reksa Dana 30 Dosen PNJ dalam Having Fund 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/320/3073125/buka-rekening-sinarmas-anti-ribet-di-motiontrade-ada-bonus-saldo-rp25-000-UsmeGQXzTL.jpg
Buka Rekening Sinarmas Anti Ribet di MotionTrade, Ada Bonus Saldo Rp25.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/622/3049887/gratis-kupas-tuntas-investasi-waran-terstruktur-bersama-bei-dan-mnc-sekuritas-di-webinar-bedah-waran-terstruktur-S1V78xKAss.jpg
Gratis! Kupas Tuntas Investasi Waran Terstruktur Bersama BEI dan MNC Sekuritas di Webinar Bedah Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042193/ikut-promo-cuan-hepi-is-back-raih-cashback-rp100-000-di-motiontrade-CoFb8cZCEQ.jpg
Ikut Promo Cuan Hepi is Back, Raih Cashback Rp100.000 di MotionTrade
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement