HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Siapkan Layanan Tukar Uang Baru bagi Karyawan MNC Group

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |14:22 WIB
BI Siapkan Layanan Tukar Uang Baru bagi Karyawan MNC Group
BI Siapkan Layanan Penukaran Uang Baru di MNC. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memberi kesempatan karyawan MNC Group menukarkan uang baru di mobil kas keliling yang terparkir di halaman kompleks MNC Media, Kebon Sirih. Adapun kegiatan ini masuk ke dalam program BI Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2024.

Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Faris Budiawan mengatakan, kegiatan SERAMBI 2024 ini adalah bagian dari tugas BI untuk mendistribusikan uang layak edar (ULE) ke masyarakat.

“Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri hari ini, kita melakukan berbagai kegiatan termasuk kas keliling yang kita lakukan di MNC, ini kita beri kesempatan kepada teman-teman MNC untuk bisa menukarkan uangnya dengan uang baru, jadi kita berikan alokasi kuota penukar dan alokasi jumlah tukar," kata Faris saat ditemui MNC Portal di lokasi, Kamis (4/4/2024).

Khusus untuk MNC, BI mengalokasikan 500 paket dengan maksimal penukaran Rp4 juta dengan berbagai pecahan.

“Itu maksimal, artinya teman-teman bisa menukar kurang dari itu misalnya cuma butuh Rp2 juta atau sejuta itu bisa kita layani, maksimal adalah Rp4 juta per penukar,” kata Faris.

Halaman:
1 2
