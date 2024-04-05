Raih 3 Penghargaan, MNC Sekuritas Komitmen Tingkatkan Inovasi Fitur MotionTrade

JAKARTA - Setelah mendapatkan 3 penghargaan Digital Technology & Innovation Award (DIGITECH) 2024, MNC Sekuritas berkomitmen meningkatkan fitur-fitur baru dari platform perdagangan efek, MotionTrade.

“Penghargaan Digital Award yang kami dapatkan malam ini tentu saja ini akan memicu kami untuk menambahkan fitur-fitur baru di platform MNC Sekuritas yaitu Motion Trade,” kata Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas selepas menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Yukkas memaparkan inovasi ini dilakukan dengan implementasi teknologi digital, sehingga diharapkan dapat memudahkan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

Saat ini beberapa fitur unggulan dan inovasi MotionTrade yang telah diimplementasikan yaitu Bonds Online, Stock Recommendation by Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML).

Ke depan, MNC Sekuritas berncana untuk pengembangan fitur e-wallet di MotionTrade.

“Di antaranya kita akan menambahkan dashboard baru, kemudian ada fitur Key Wallet dan sebagainya. Kami mengapresiasi event ini sehingga semakin dapat memacu pengembangan teknologi digital,” tandasnya.