HOME FINANCE HOT ISSUE

Terima Santunan MNC Life, Kepala Pondok Yatim & Dhuafa Jati Baru: Mudah-Mudahan Bermanfaat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:44 WIB
Terima Santunan MNC Life, Kepala Pondok Yatim & Dhuafa Jati Baru: Mudah-Mudahan Bermanfaat
MNC LIfe Berikan Santunan. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Asrama Pondok Yatim & Dhuafa Jati Baru Siswadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran MNC Life yang telah memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan dhuafa di pondoknya Jalan Jati Baru Raya, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada hari ini.

"Alhamdulillah dikesempatan sore ini dari PT MNC Life telah berkunjung berbagi pengalaman dan juga motivasi kepada anak anak kami ini suatu bentuk kepedulian dari MNC Life Insurance yang peduli kepada pondok kami," kata Siswadi, Kamis (4/4/2024).

Siswadi berharap, santunan dari MNC Life yang bergerak pada bidang asuransi jiwa di bawah MNC Group itu bermanfaat dan memicu semangat belajar anak-anak di pondoknya.

"Mudah mudahan bisa bermanfaat buat mereka dan bisa memicu semangat belajar untuk mencapai kesuksesan cita-cita masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti mengatakan bahwa kegiatan santunan yang diselenggarakan MNC Life bertepatan dengan bulan Ramadan. Santunan diberikan kepada anak-anak yang mukim di pondok yatim dan dhuafa.

"Tentunya berbagi tidak hanya datang dalam bulan Ramadan saja, tapi di bulan lain namun saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan MNC Life berbagi dengan mengunjungi Yayasan Amal Sholeh Sejahtera di Jati Baru. Kami memberikan santunan untuk anak-anak," kata Risye dilokasi.

"Ada santunan uang tunai, ada baju lebaran dan ada juga alat sekolah, sepatu, tas. Selanjutnya nanti akan ada program kelanjutan antara MNC Life, MNC Peduli, dan Yayasan ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
