MARKET UPDATE

Matahari Department (LPPF) Raup Laba Rp326 Miliar dalam 3 Bulan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:29 WIB
Matahari Department (LPPF) Raup Laba Rp326 Miliar dalam 3 Bulan
Laba Matahari naik di kuartal I 2024
A
A
A

JAKARTA - PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) meraup laba bersih senilai Rp326 miliar di kuartal I-2024. Laba Matahari meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp101,27 miliar.

Sehingga laba per saham dasar LPPF terapresiasi menjadi Rp144 per saham, dari semula Rp44 per saham.

Kondisi ini tak terlepas dari pertumbuhan penjualan sebesar 35,9% yoy menjadi Rp3,7 triliun dibandingkan tahun lalu. Sementara pertumbuhan penjualan gerai juga naik sebesar 34,3%. Manajemen menyebut hal ini didorong oleh musim lebaran lebih awal dibandingkan tahun lalu.

“Meskipun terjadi penurunan margin kotor di kuartal 1 2024 menjadi 34,9% dari 35,4% tahun lalu karena aktivitas penghabisan stok di Januari dan Februari, margin kotor selama Lebaran tahun ini meningkat 0,2% dari periode yang sama tahun lalum,” kata CEO Matahari, Monish Mansukhani, Selasa (30/4/2024).

Monish Mansukhani menuturkan bahwa strategi pembelian yang efektif dan jadwal terkait musim lebaran memungkinkan Perseroan untuk menutup kuartal ini dengan stok yang 27% lebih rendah dibanding kuartal 1 di tahun sebelumnya.

“Sehingga, langkah ini menempatkan bisnis perseran dalam posisi yang lebih baik dari sudut pandang penyelesaian stok,” paparnya.

