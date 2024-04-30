Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Bank Mandiri Naik Tipis 1,1% Jadi Rp12,7 Triliun di Kuartal-2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |16:32 WIB
Laba Bank Mandiri Naik Tipis 1,1% Jadi Rp12,7 Triliun di Kuartal-2024
Laba Bank Mandiri. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp12,7 triliun di kuartal I-2024. Capaian itu hanya tumbuh 1,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp12,56 triliun.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan laba ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 5,11% secara YoY.

"Ini didukung oleh pendapatan bunga yang naik 13,2% secara year on year," jelasna dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal I Bank Mandiri, Selasa (30/4/2024).

Sementara itu, pendapatan non bunga mencapai Rp9,6 triliun atau menurun 1,56% secara YoY.

"Ini didorong oleh penurunan dari pendapatan penagihan kredit yang sifatnya adalah non recurring, yakni seiring semakin baiknya kualitas kredit dari Bank Mandiri," tuturnya.

Sigit menambahkan, total pendapatan operasional tercatat Rp34,3 triliun atau tumbuh sebesar 3,32% secara YoY.

