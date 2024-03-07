Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hasil RUPS: Direksi-Komisaris Bank Mandiri Dirombak Besar-besaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:19 WIB
Hasil RUPS: Direksi-Komisaris Bank Mandiri Dirombak Besar-besaran
Perombakan Direksi-Komisaris Bank Mandiri (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) merombak jajaran direksi dan komisaris.

Hal ini keputusan dalam Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tahun buku 2023.

RUPST memutuskan untuk mengangkat Zainudin Amali menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen dan Tedi Bharata menjadi Komisaris baru, serta dua direktur terbaru.

 BACA JUGA:

Berdasarkan susunan pengurus Bank Mandiri yang diterima MNC Portal, Kamis (7/3/2024) Zainudin Amali naik jabatan menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen menggantikan Andrinof A. Chaniago.

Andrinof A. Chaniago yang sebelumnya menjabat Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen digantikan oleh Zainudin Amali. Zainudin sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen.

Jajaran komisaris selanjutnya terjadi perubahan di mana Nawal Nely yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri digantikan Tedi Bharata. Tedi saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN.

Alhasil, posisi Komisaris Independen berkurang menjadi tinggal tiga.

Adapun susunan direksi ada nama baru yakni Danis Subyantoro yang diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko menggantikan Ahmad Siddik Badruddin.

Siddik sendiri digantikan karena pindah ke PT Pertamina (Persero). Siddik telah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pertamina pada 31 Januari 2024.

Selanjutnya nama baru lain yaitu Totok Priyambodo diangkat sebagai Direktur Commercial Banking menggantikan Riduan

Adapun Riduan sebelumnya merupakan Direktur Commercial Banking Bank Mandiri. Posisi yang ditinggalkan Riduan kemudian diisi Totok Priyambodo.

