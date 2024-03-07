Bank Mandiri Bagi-Bagi Dividen Rp33,03 Triliun, Ini Bagian ke Pemegang Saham dan Negara

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 60% atau sejumlah Rp33,03 triliun dari laba bersih 2023. Hal ini berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Bank Mandiri yang digelar pada Kamis (7/3/2024).

Pemegang saham telah sepakat bahwa raupan laba bersih bank pada tahun buku 2023 sebesar Rp55,06 triliun sebagiannya akan dimanfaatkan untuk dividen. Berdasarkan informasi dari investor yang diterima, pembayaran bakal dilaksanakan dengan rincian sebesar 60% dibagikan sebagai dividen tunai dan 40% ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian, dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp33,03 triliun kepada pemegang saham atau setara Rp353,95 per lembar saham.

Kemudian dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp17,17 triliun disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Sementara, sebesar Rp22,02 triliun atau 40% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai laba ditahan.