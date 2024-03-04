Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Alasan BNI Bagi Dividen 50% dari Laba 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |17:56 WIB
Alasan BNI Bagi Dividen 50% dari Laba 2023
RUPS BNI Bagi Dividen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 dan telah menyetujui pembagian dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun buku 2023, senilai total Rp10,45 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan, kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 50% di tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan Perseroan yang terus membukukan kinerja positif dengan capaian laba bersih senilai Rp20,9 triliun di 2023.

"Perseroan juga berhasil mengelola rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada level yang sehat mencapai 22% di Desember 2023, sehingga memiliki kapasitas untuk membagi dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar, sambil tetap memenuhi kebutuhan bisnis dan investasi BNI Group," kata Royke dalam Press Conference RUPST Tahun Buku 2023 BNI, Senin (4/3/2024).

Nilai pembagian dividen naik 42,76% dari total dividen tahun buku 2022 senilai Rp7,32 triliun. Dengan demikian, nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan sebesar Rp280,49.

Dengan memperhitungkan komposisi saham milik Pemerintah sebesar 60%, maka Perseroan akan menyetorkan dividen sebesar Rp6,27 triliun ke rekening Kas Umum Negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement