Putrama Wahju Setyawan Jadi Wadirut BNI, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan Putrama Wahju Setyawan naik menjadi Wakil Direktur Utama hari ini, Senin (4/3/2024).

Sebelumnya, jabatan Wakil Direktur Utama BNI diisi oleh Adi Sulistyowati. Sementara, Putrama Wahju Setyawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail Banking BNI.

RUPST BNI memberhentikan dengan hormat Adi Sulistyowati dari posisi Wadirut, kemudian Direktur Enterprise & Commercial Banking Sis Apik Wijayanto, Direktur Institutional Banking Muhamad Iqbal, dan Direktur Wholesale & International Banking Silvano Winston Rumantir. Sementara, dari sisi Komisaris, Askolani dan Susyanto juga diberhentikan dengan hormat dalam RUPST BNI.

Dari situ, RUSPT BNI mengusulkan Putrama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail Banking ditugaskan menjadi Wadirut BNI, sedangkan Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, I Made Sukajaya diusulkan sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking, Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking, Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking, Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital and Integrated Transaction Banking.