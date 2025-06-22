Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |18:23 WIB
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP! (Foto: BNI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengingatkan nasabah untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi, terutama kode One-Time Password (OTP) kepada siapa pun. Imbauan ini menjadi bagian dari upaya BNI dalam memperkuat literasi keuangan dan menjaga keamanan transaksi nasabah di tengah maraknya kejahatan siber yang kian canggih.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, pihak bank tidak pernah meminta informasi sensitif seperti OTP, PIN, maupun password melalui telepon, SMS, atau media sosial.

“Kami tidak pernah menghubungi nasabah untuk meminta data-data pribadi. Jika ada yang mengaku dari BNI dan meminta OTP atau informasi sensitif lainnya, segera verifikasi melalui saluran resmi BNI,” ujar Okki dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

1. Modus Penipuan

Lebih lanjut dia menjelaskan, modus penipuan yang dihadapi masyarakat kini semakin beragam, mulai dari pesan singkat (SMS) palsu, akun media sosial tiruan, hingga call center fiktif.

Bahkan, belakangan ini pelaku penipuan memanfaatkan teknologi fake BTS untuk mengirimkan SMS secara langsung ke ponsel korban dengan iming-iming hadiah atau promo palsu yang disertai tautan berbahaya.

“Penipu biasanya menyamar sebagai petugas bank, e-commerce, atau bahkan lembaga pemerintah. Mereka memanfaatkan data pribadi yang sudah mereka dapatkan untuk meyakinkan korban agar menyerahkan informasi penting,” jelasnya.

 

