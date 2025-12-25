Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |15:00 WIB
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras (Foto: BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI mengimbau seluruh nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital, termasuk penyebaran ucapan Selamat Natal palsu yang kerap marak saat perayaan Natal.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pada periode akhir tahun, pelaku kejahatan siber biasanya memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk melancarkan aksinya dengan menyasar nasabah melalui pesan singkat, media sosial, maupun aplikasi percakapan.

"Kami mengingatkan nasabah untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan ucapan Selamat Natal, khususnya yang disertai tautan atau file mencurigakan," ujar Okki dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/12/2025).

Menurut Okki, salah satu modus yang kerap digunakan adalah pengiriman pesan ucapan Natal yang disertai file atau tautan berupa aplikasi (APK) hadiah palsu.

Aplikasi tersebut mengandung malware yang dapat merekam data pribadi nasabah, termasuk informasi perbankan, apabila diunduh dan digunakan.

"Jika nasabah mengunduh aplikasi tersebut atau mengisi data pribadi di dalamnya, pelaku dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengakses rekening dan mencuri saldo nasabah," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190056/rupslb_bni-C87r_large.jpg
RUPSLB BNI, Febrio Nathan Kacaribu Diangkat Jadi Komisaris Baru, Gantikan Suminto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/278/3157966/bni-lTYw_large.jpeg
BNI Bukukan Laba Rp10,1 Triliun di Semester I-2025, Kredit Tumbuh 7,1 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149424/bank_negara_indonesia-bIuA_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/622/3143672/bni-YHc6_large.jpg
Bidik Generasi Muda, Begini Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140277/bni-4cKS_large.jpg
Ditopang Pekerja Migran Indonesia, Bisnis Remitansi BNI Naik 13,1% di Kuartal I-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement