HOME FINANCE MARKET UPDATE

BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |09:27 WIB
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
BNI Raup Laba Bersih Rp15 Triliun pada Kuartal III-2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,12 triliun hingga akhir September 2025. Angka ini turun 7,32 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp16,43 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III-2025, pendapatan bunga BNI meningkat 4,77 persen yoy menjadi Rp51,16 triliun dari sebelumnya Rp48,83 triliun.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, strategi penguatan kualitas portofolio dan efisiensi pendanaan yang disiplin membuat BNI tetap tangguh di tengah volatilitas pasar, sekaligus menjaga keseimbangan pertumbuhan di seluruh segmen bisnis.

“Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan BNI untuk tetap adaptif dalam menghadapi tantangan, sambil terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Putrama dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/2025).

BNI mencatat rasio permodalan yang solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 21,1 persen, termasuk Tier-1 Capital yang tetap kuat. 

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 86,9 persen, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4 persen, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1 persen.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit tumbuh 10,5 persen yoy menjadi Rp812,2 triliun. Pertumbuhan ini terjadi merata di seluruh segmen bisnis, mencerminkan portofolio kredit yang semakin sehat dan berimbang.

“Pertumbuhan kredit BNI kini lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan kami dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif,” ujar Paolo.

 

Telusuri berita finance lainnya
