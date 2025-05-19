Ditopang Pekerja Migran Indonesia, Bisnis Remitansi BNI Naik 13,1% di Kuartal I-2025

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat pertumbuhan positif pada bisnis remitansi selama kuartal I 2025. Volume transaksi remitansi tercatat lebih dari USD 31 juta atau tumbuh sebesar 13,15 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

1. Hasil Strategi Berkelanjutan

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari strategi berkelanjutan yang dijalankan BNI dalam membangun ekosistem layanan remitansi yang inklusif dan komprehensif.

“BNI terus menghadirkan solusi finansial bagi nasabah personal maupun korporasi, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang menjadi segmen kunci dalam bisnis ini,” kata Okki dalam keterangan resmi, Senin (19/5/2025).

Negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, dan Korea Selatan menjadi sumber utama remitansi BNI. Pekerja migran yang menjadi nasabah BNI pun sangat beragam, mulai dari pekerja sektor informal seperti asisten rumah tangga, buruh pabrik, pengemudi, hingga profesional di sektor jasa seperti perhotelan, rumah sakit, dan sektor strategis seperti perminyakan serta penerbangan.