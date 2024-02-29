Groundbreaking Kantor BNI di IKN, Jokowi: Ini Jadi Klaster Keuangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank BNI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden mengapresiasi kehadiran BNI di IKN yang membangun perbankan digital.

“Wilayah ini, kawasan ini nanti akan menjadi cluster industri keuangan, cluster perbankan. Dan saya senang bank BNI membangun digital banking di sini,” kata Jokowi dalam sambutannya di IKN, Kalimantan Timur, dilansir dari Antara, Kamis (29/2/2024).

Presiden mengatakan keberadaan digital banking penting di IKN, untuk mendorong masyarakat agar betul-betul beralih kepada transformasi digital.

“Dan memang transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara ini harus mendorong kita semua untuk bertransformasi dari pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru, karena memang landskap ekonomi global semua sekarang berubah, landskap politik global juga berubah semuanya, geopolitik juga berubah,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Presiden, IKN harus benar-benar menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Presiden lalu menyampaikan bahwa bagi mereka yang baru pertama kali ke IKN, maka lokasi IKN mungkin terasa sangat jauh.

“Dari Jakarta kelihatan sangat jauh, dari Balikpapan juga hampir dua jam,” jelasnya.