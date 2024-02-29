Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking Kantor BNI di IKN, Jokowi: Ini Jadi Klaster Keuangan

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:51 WIB
Groundbreaking Kantor BNI di IKN, Jokowi: Ini Jadi Klaster Keuangan
Groundbreaking tahap 5 IKN Nusantara (Foto: Setpres)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank BNI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden mengapresiasi kehadiran BNI di IKN yang membangun perbankan digital.

“Wilayah ini, kawasan ini nanti akan menjadi cluster industri keuangan, cluster perbankan. Dan saya senang bank BNI membangun digital banking di sini,” kata Jokowi dalam sambutannya di IKN, Kalimantan Timur, dilansir dari Antara, Kamis (29/2/2024).

Presiden mengatakan keberadaan digital banking penting di IKN, untuk mendorong masyarakat agar betul-betul beralih kepada transformasi digital.

“Dan memang transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara ini harus mendorong kita semua untuk bertransformasi dari pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru, karena memang landskap ekonomi global semua sekarang berubah, landskap politik global juga berubah semuanya, geopolitik juga berubah,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Presiden, IKN harus benar-benar menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Presiden lalu menyampaikan bahwa bagi mereka yang baru pertama kali ke IKN, maka lokasi IKN mungkin terasa sangat jauh.

“Dari Jakarta kelihatan sangat jauh, dari Balikpapan juga hampir dua jam,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement