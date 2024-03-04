Erick Thohir Angkat Orang Istana Jadi Komisaris BNI, Ini Sosoknya

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Orang Istana Jadi Komisaris BNI (Foto: MPI)

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui perubahan pengurus Perseroan.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan pemegang saham telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI. Kemudian, RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris.

"Dengan adanya keputusan para pemegang saham ini, diharapkan BNI dapat menjadi Lembaga Keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan," kata Royke dalam Press Conference RUPST Tahun Buku 2023 BNI, Senin (4/3/2024).

Yusuf diketahui merupakan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretaris Negara dan saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BBTN).

Seperti dikutip laman resmi PT Djakarta Lloyd, M Yusuf lahir di Jakarta 24 September 1975. Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ekonomi di Universitas Gunadarma.

Selain itu, RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. RUPS Tahunan mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.