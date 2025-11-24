Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |11:02 WIB
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo (Foto: GoTo)
JAKARTA - Profil dan jejak karier Hans Patuwo, calon Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang baru pengganti Patrick Walujo.

Patrick Walujo mengumumkan mundur dari CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Hans Patuwo diangkat sebagai CEO GOTO akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025. 

Hans akan menggantikan Patrick Walujo yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023. Nominasi dan transisi ini merupakan bagian dari proses suksesi yang telah disiapkan secara matang oleh Direksi yang  mencerminkan komitmen Perusahaan untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasional seiring GoTo memasuki fase pertumbuhan berikutnya menuju profitabilitas berkelanjutan. 

Profil Hans Patuwo

Dengan pengalaman hampir delapan tahun di Gojek, Gopay, dan selanjutnya GoTo, Hans telah memimpin berbagai lini utama Perusahaan. Hans merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) kelahiran 1976.

Hans memperoleh gelar bachelor of science pada bidang chemical engineering dari University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat, pada 1997.

Sebelum bergabung dengan Gojek, Hans adalah COO of Paper dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), anggota Sinarmas Group, dari 2015 hingga 2017.

Hans bergabung dengan Gojek pada tahun 2018 sebagai Chief Operating Officer yang berfokus pada operasional mitra pengemudi dan transportasi, memperkuat salah satu fondasi paling vital bagi ekosistem GoTo. 

Hans juga memainkan peran strategis dalam pengembangan dan ekspansi GoTo Financial (GTF) serta memimpin bisnis tersebut sebagai Presiden, hingga menjadikannya salah satu platform fintech terkemuka di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
