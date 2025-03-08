Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:56 WIB
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bank asal Indonesia pertama di Hong Kong yang berpartisipasi dan memenangkan penghargaan dari Dewan Investor dan Edukasi Keuangan (Investor and Financial Education Council/IFEC).

Dalam ajang bertajuk Investor and Financial Education Award 2024, BNI Hong Kong meraih Penghargaan Perunggu sebagai bank dengan program literasi terbaik bagi pekerja domestik Indonesia di sana. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody di Hong Kong Club Building.

1. Apresiasi Hong Kong

Penghargaan tersebut menempatkan BNI sejajar dengan institusi keuangan terkemuka lainnya, seperti Hang Seng Bank, Bank of China, dan Manulife (International) Limited.

"Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keseriusan BNI sebagai bank global yang mampu bersaing di pasar internasional, dengan terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas produk serta inovasi yang ditawarkan kepada nasabah," tegas Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/3/2025).

 

1 2
