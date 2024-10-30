Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Mandiri Raup Laba Rp42 Triliun di Kuartal III-2024, Naik 7,5%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:23 WIB
Bank Mandiri Raup Laba Rp42 Triliun di Kuartal III-2024, Naik 7,5%
Dirut Bank Mandiri Bicara soal Laba Perseroan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih secara konsolidasi yang mencapai Rp42 triliun di kuartal III 2024, tumbuh 7,56 persen secara YoY dibandingkan periode sebelumnya Rp39,1 triliun.

Pencapaian tersebut juga ditopang oleh perluasan ekosistem berbasis digital dan optimalisasi bisnis pada perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan, peran strategis Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tercermin pada pencapaian kinerja keuangan kuartal III 2024 yang tumbuh positif di sektor-sektor strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Tercatat, di kuartal III 2024 realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 20,8 persen secara year on year (YoY) menjadi Rp1.590 triliun. Pertumbuhan ini antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri.

“Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” ujar Darmawan dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97 persen atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171009/penyaluran_kredit_bank_mandiri-HrBx_large.jpg
Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp1.701 Triliun di Semester I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/278/3170984/bank_mandiri-p9uE_large.jpeg
Bank Mandiri Raup Laba Rp24,5 Triliun di Semester I-2025, Turun 7,7 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/455/3160326/riduan-t8OT_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Riduan, Direktur Utama Bank Mandiri yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/278/3134817/dirut_bank_mandiri-pEUh_large.png
Bank Mandiri Raup Laba Rp13,2 Triliun di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041990/bank-mandiri-bmri-cetak-laba-bersih-rp26-5-triliun-di-semester-i-2024-4n4baQ7CEn.jpg
Bank Mandiri (BMRI) Cetak Laba Bersih Rp26,5 Triliun di Semester I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/278/3002637/laba-bank-mandiri-naik-tipis-1-1-jadi-rp12-7-triliun-di-kuartal-2024-VsFm9TNfRU.jfif
Laba Bank Mandiri Naik Tipis 1,1% Jadi Rp12,7 Triliun di Kuartal-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement