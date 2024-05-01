IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat terbatas pada sepanjang perdagangan esok hari. Pergerakan IHSG akan berada di kisaran 7.123 - 7.272.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG pada hari ini terlihat masih berpotensi menguat setelah berhasil menembus resisten levelnya pada beberapa waktu yang lalu.

"Di mana hari ini juga akan terdapat rilis data perekonomian tingkat inflasi yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil, yang diharapkan akan memberikan sentimen terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Rabu (1/5/2024).

Menurut William, disisi lain masih terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah serta harga komoditas tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,10% di 7.234,19 pada Selasa (30/4/2024).

Sepanjang perdagangan indeks mampu bertahan di zona hijau dengan rentang 7.266 - 7.179. Sebanyak 351 saham menguat, 226 saham turun, sementara 202 lainnya stagnan.