IHSG Melemah ke 7.234 di Akhir Perdagangan

IHSG Melemah di Akhir Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG turun 1,10% ke level 7.234,19.

Sepanjang perdagangan, Selasa (30/4/2024), indeks mampu bertahan di zona hijau dengan rentang 7.266 - 7.179. Sebanyak 351 saham menguat, 226 saham turun, sementara 202 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp17,29 triliun dari net-volume 27,03 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 1,24% di 926,72, indeks JII naik 1,50% di 522,78, indeks MNC36 menanjak 1,23% di 355,07, dan IDX30 tumbuh 1,34% di 470,64.

Sepuluh sektor kompak di zona hijau. Satu sektor yang tertekan hanya infrastruktur 0,28%.