Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Menguat 1,2% ke Level 7.243

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,22% atau 87,44 poin ke level 7.243 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (30/4/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,23 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,45 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 662.769 kali. Adapun, sebanyak 332 saham harganya naik, 218 saham harganya turun dan 212 saham lain harganya stagnan.

Seluruh sektor menguat dipimpin oleh sektor energi yang naik 1,36%, disusul sektor transportasi yang naik 1,21%, sektor bahan baku dan keuangan kompak naik 1,06%, sektor properti naik 0,95%, sektor kesehatan naik 0,78%, sektor industri naik 0,46%, sektor non siklikal naik 0,22%, sektor infrastruktur naik 0,20%, sektor teknologi naik 0,11%, sektor dan sektor siklikal naik 0,04%

Adapun, indeks LQ45 naik 1,61% ke level 930, indeks MNC36 naik 1,61% ke level 356, indeks IDX30 naik 1,71% ke level 472, serta indeks JII naik 1,18% ke level 521.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) naik 10,23% ke Rp1.455, PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) naik 9,09% ke Rp96, dan PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) naik 8,89% ke Rp98.