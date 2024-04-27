Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cermati Pergerakan IHSG Pekan Depan, Berikut Saham Pilihannya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:35 WIB
Cermati Pergerakan IHSG Pekan Depan, Berikut Saham Pilihannya
IHSG hari ini (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,67% pada Jumat (26/4/2024) menimbulkan kekhawatiran tekanan akan berlanjut. Mampukah indikator saham domestik ini bertahan di atas level 7.000?

Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal indeks masih berpeluang melemah kembali. Ini didukung oleh potensi pelebaran negative slope pada indikator MACD serta potensi death cross dalam indikator Stochastic RSI.

Riset ini mewanti-wanti investor untuk mencermati area support sebagai pijakan masuk. Area support dipatok di level 6.950, dengan area resistance di 7.000.

“Secara teknikal, peluang downside masih terbuka dengan uji support di level 6.950 yang dikonfirmasi melalui breaklow MA200. Hal tersebut didukung melalui potensi pelebaran negative slope,” terang Phintraco dalam risetnya, Sabtu (27/4/2024).

Secara fundamental pasar mencermati sejumlah data makro penting. Di tingkat domestik, angka inflasi April akan menjadi perhatian pasar yang diprediksi kembali meningkat. Selain itu, terdapat rilis data pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) kuartal I-2024, yang pada kuartal sebelumnya naik 5,3% YoY.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement