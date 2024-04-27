Cermati Pergerakan IHSG Pekan Depan, Berikut Saham Pilihannya

JAKARTA - Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,67% pada Jumat (26/4/2024) menimbulkan kekhawatiran tekanan akan berlanjut. Mampukah indikator saham domestik ini bertahan di atas level 7.000?

Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal indeks masih berpeluang melemah kembali. Ini didukung oleh potensi pelebaran negative slope pada indikator MACD serta potensi death cross dalam indikator Stochastic RSI.

Riset ini mewanti-wanti investor untuk mencermati area support sebagai pijakan masuk. Area support dipatok di level 6.950, dengan area resistance di 7.000.

“Secara teknikal, peluang downside masih terbuka dengan uji support di level 6.950 yang dikonfirmasi melalui breaklow MA200. Hal tersebut didukung melalui potensi pelebaran negative slope,” terang Phintraco dalam risetnya, Sabtu (27/4/2024).

Secara fundamental pasar mencermati sejumlah data makro penting. Di tingkat domestik, angka inflasi April akan menjadi perhatian pasar yang diprediksi kembali meningkat. Selain itu, terdapat rilis data pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) kuartal I-2024, yang pada kuartal sebelumnya naik 5,3% YoY.