Daftar 10 Saham Top Losers Minggu Ini

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar minggu ini.

Sepanjang pekan ini saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) hanya diperdagangkan dalam sehari. Namun, tekanan jual memaksa saham ini turun 50% hingga Rp1 per saham.

BACA JUGA: BEI Denda Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan 2023

Saham konsituen papan pemantauan khusus ini mau tak mau menjadi pemimpin top losers. Ini juga didukung dengan likuiditas yang minim.

Dalam sepekan saja, transaksi MKNT hanya sebesar Rp21 juta. Itupun hanya bergerak antara Rp1 dan Rp2 per saham.

Posisi kedua ditempati oleh PT Galva Technologies yang mundur 27,98% di Rp314 per saham. Transaksi sepekan menembus Rp636 juta.

Berkat penurunan ini saham GLVA menyentuh level terendah sepanjang tahun di Rp310 per saham.