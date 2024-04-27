Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan pada Pekan Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |12:40 WIB
10 Saham Paling Cuan pada Pekan Ini
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 saham paling cuan alias top gainers pada pekan ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimpun deretan saham yang menguat cukup besar pada perdagangan sepekan. Satu diantaranya terbang di atas 60%.

Sepanjang periode 22 sampai 26 April 2024, saham PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) melesat 60,38% di Rp85 dari pekan sebelumnya di Rp53. Ini terjadi seiring penguatan dalam dua hari tepat pada 24-25 April, sehingga membuat KOKA mendekati level tertingginya dalam sebulan.

Namun, transaksinya tak banyak seperti kenaikan saham yang terjadi secara umum. Dalam sepekan, akumulasi transaksi hanya Rp31,0 miliar, dengan frekuensi 28.711 kali.

Posisi kedua ditempati oleh saham POLU yang tumbuh 45 persen lebih. Saham ini juga hanya ditransaksikan sebesar Rp496 juta selama lima hari.

Berkat penguatan sepekan, saham POLU tumbuh 123,58% dalam sebulan terakhir.

Halaman:
1 2
