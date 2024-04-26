Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cek Rekomendasi Saham Hari ini saat IHSG Uji Resisten 7.200

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |07:18 WIB
Cek Rekomendasi Saham Hari ini saat IHSG Uji Resisten 7.200
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguji resistance di 7.200 pada perdagangan hari ini. Sebelumnya indeks berakhir koreksi 0,27% di 7.155,29.

Riset Phintraco Sekuritas mencatat bahwa pasar keuangan domestik perlu waktu dalam merespons kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang mengerek 25 bps menjadi 6,25%.

"Secara teknikal, IHSG berpeluang uji resistance 7200 di Jumat (26/4)," terang Phintraco, Jumat (26/4/2024).

Terjadi pelemahan pada harga saham bank (25/4) pasca keputusan kenaikan sukubunga acuan BI (24/4). Kondisi ini bersamaan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah sebesar 0.22% ke Rp16,185/USD di Kamis (25/4) sore.

Adapun tekanan dari pelemahan mayoritas indeks global pada Kamis (25/4) diperkirakan masih memicu volatilitas indeks pada Jumat di atas pivot7.150.

