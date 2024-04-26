Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat, Intip Rekomendasi Saham Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:50 WIB
IHSG Diprediksi Menguat, Intip Rekomendasi Saham Berikut
IHSG diprediksi menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan jelang akhir pekan, Jumat (26/4/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG diperkirakan akan melanjutkan tren naik jangka pendeknya menuju resisten terdekat di level 7.239.

“Karena tetap berada di atas level 7.099 sebagai support minor dan masih ada dalam struktur bullish,” kata Ivan dalam risetnya, Jumat (26/4/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.008, 6.903 and 6.853. Sementara level resistennya di 7.239, 7.313 dan 7.400.

Ivan merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) di rentang harga Rp4.710-Rp4.740 dengan target harga terdekat di Rp5.300. SMGR diperkirakan akan rebound apabila harga tetap berada di atas 4.700.

“Namun, adanya penembusan di bawah Rp4.700 akan membuka jalan untuk melanjutkan pelemahan menuju Rp4.490 menurut analisis Fibonacci projection,” ujar Ivan.

Ivan juga merekomendasikan hold pada saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) dengan target harga terdekat di Rp8.57. TKIM telah menembus ke atas Rp8.250 yang sebelumnya menjadi resisten Fibonacci terdekatnya dan diperkirakan akan melanjutkan tren naik menuju Rp8.750 selama saham ini tidak jatuh di bawah level Rp7.700.

Halaman:
1 2
