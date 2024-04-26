JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan cenderung terkoreksi dalam jangka pendek menguji 7.089-7.128 terlebih dahulu.
"Namun selama IHSG masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave B dari wave (2)," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (26/4/2024).
Hal tersebut berarti IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang area 7.240 hingga 7.290.
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.026. 6.958 dan resistance 7.191, 7.238.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ARTO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.030-2.080
Target Price: 2.340, 2.440
Stoploss: below 1.990