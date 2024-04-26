Riset MNC Sekuritas: IHSG Koreksi Jangka Pendek

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan cenderung terkoreksi dalam jangka pendek menguji 7.089-7.128 terlebih dahulu.

"Namun selama IHSG masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave B dari wave (2)," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (26/4/2024).

Hal tersebut berarti IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang area 7.240 hingga 7.290.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.026. 6.958 dan resistance 7.191, 7.238.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ARTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.030-2.080

Target Price: 2.340, 2.440

Stoploss: below 1.990