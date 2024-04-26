IHSG Hari Ini Cenderung Menguat

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.000 – 7.243.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG mengalami retest pada support 7.152, dan pada perdagangan kemarin nampaknya berhasil.

"Ini menjadi indikasi untuk penguatan lanjutan dan potensi reversal yang kami bahas pada Outlook sebelumnya," tulis William dalam analisisnya, Jumat (26/4/2024).

Secara teknikal, IHSG memiliki level 7152 sebagai support yang telah berhasil dipertahankan pada perdagangan kemarin, pada hari ini peluang penguatan lanjutan masih terbuka.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

ACES, buy, support 935, resistance 1.100.

Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20.