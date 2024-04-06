IHSG Sepekan Turun Tipis ke Level 7.286

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham selama periode 1 sampai dengan 5 April 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah, namun kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian (RNTH).

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami perubahan tipis sebesar 0,03%, menjadi berada pada level 7.286,882 dari 7.288,813 pada penutupan pekan yang lalu," tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi, Sabtu (6/4/2024).

Kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) sebesar 10,11%, yaitu menjadi Rp12,41 triliun dari Rp11,27 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Rata-rata volume transaksi harian selama sepekan mengalami kenaikan sebesar 6,16% menjadi 15,75 miliar lembar saham dari 14,83 miliar lembar saham dari penutupan pekan lalu.