IHSG Berakhir Menguat pada Level 7.286

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat. IHSG menjelang libur Lebaran ditutup naik 32,48 poin atau 0,45% ke level 7.286,88.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (5/4/2024), terdapat 261 saham menguat, 301 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 16,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,42% ke 963,726, indeks JII melemah 0,08% ke 535,909, indeks IDX30 melemah 0,45% ke 488,165 dan indeks MNC36 melemah 0,52% ke 368,324.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni industri 0,12%, non siklikal 0,4%, siklikal 0,12%, keuangan 0,55%, properti 0,5%, teknologi 0,46%, transportasi 0,55%. Sementara sektor yang menguat ada energi 0,78%, barang baku 0,35%, kesehatan 0,49%, infrastruktur 1,66%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 34,52% ke Rp113, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 34,38% ke Rp172 dan saham PT Pyridam Fama Tbk (PYFA) naik 24,55% ke Rp1040.