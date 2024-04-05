Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Menguat pada Level 7.286

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:34 WIB
IHSG Berakhir Menguat pada Level 7.286
IHSG Berakhir Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat. IHSG menjelang libur Lebaran ditutup naik 32,48 poin atau 0,45% ke level 7.286,88.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (5/4/2024), terdapat 261 saham menguat, 301 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 16,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,42% ke 963,726, indeks JII melemah 0,08% ke 535,909, indeks IDX30 melemah 0,45% ke 488,165 dan indeks MNC36 melemah 0,52% ke 368,324.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni industri 0,12%, non siklikal 0,4%, siklikal 0,12%, keuangan 0,55%, properti 0,5%, teknologi 0,46%, transportasi 0,55%. Sementara sektor yang menguat ada energi 0,78%, barang baku 0,35%, kesehatan 0,49%, infrastruktur 1,66%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 34,52% ke Rp113, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 34,38% ke Rp172 dan saham PT Pyridam Fama Tbk (PYFA) naik 24,55% ke Rp1040.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement