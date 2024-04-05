IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.245 Jelang Libur Lebaran 2024

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,13% di 7.245 pada pagi ini Jumat (5/4/2024).

Sebanyak 137 saham menguat, sebanyak 121 saham turun, sementara 217 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp277,55 miliar dari net-volume 1,14 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,11% di 966,73, indeks JII menguat 0,02% di 536,45, indeks MNC36 merosot 0,21% di 369,47, dan IDX30 jatuh 0,16% di 489,57.

Sektor yang turun antara lain bahan baku 0,30%, konsumer siklikal 0,23%, keuangan 0,22%, properti 0,27%, teknologi 0,60%, dan transportasi 0,11%. Sedangkan yang menguat adalah energi 0,16%, kesehatna 0,16%, industri 0,14%, infrastruktur 0,06%, konsumer nonsiklikal 0,09%.