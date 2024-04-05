Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.245 Jelang Libur Lebaran 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:27 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.245 Jelang Libur Lebaran 2024
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,13% di 7.245 pada pagi ini Jumat (5/4/2024).

Sebanyak 137 saham menguat, sebanyak 121 saham turun, sementara 217 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp277,55 miliar dari net-volume 1,14 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,11% di 966,73, indeks JII menguat 0,02% di 536,45, indeks MNC36 merosot 0,21% di 369,47, dan IDX30 jatuh 0,16% di 489,57.

Sektor yang turun antara lain bahan baku 0,30%, konsumer siklikal 0,23%, keuangan 0,22%, properti 0,27%, teknologi 0,60%, dan transportasi 0,11%. Sedangkan yang menguat adalah energi 0,16%, kesehatna 0,16%, industri 0,14%, infrastruktur 0,06%, konsumer nonsiklikal 0,09%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/278/3176394/ihsg_menguat-gLMh_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 8.259, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement