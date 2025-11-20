IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan Kamis (20/11/2025),

Pada pukul 09.01 WIB, IHSG berada di level 8.447, naik 40,56 poin atau 0,48 persen dari posisi penutupan sebelumnya di 8.406,58.

Aktivitas transaksi pasar tercatat mencapai 1,007 miliar saham dengan nilai perdagangan Rp780,4 miliar dan frekuensi 82.280 kali.

Secara keseluruhan, terjadi 288 saham naik, 128 saham turun, dan 540 saham stagnan pada awal perdagangan pagi ini.

Kenaikan IHSG terjadi seiring menguatnya mayoritas indeks sektoral. Sektor energi memimpin penguatan setelah naik 0,77 persen, diikuti sektor barang baku yang menguat 0,82 persen, serta infrastruktur yang meningkat 0,57 persen.

Sebaliknya, sektor properti menjadi satu-satunya pencetak pelemahan dengan turun 0,89 persen.