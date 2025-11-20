Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan Kamis (20/11/2025), 

Pada pukul 09.01 WIB, IHSG berada di level 8.447, naik 40,56 poin atau 0,48 persen dari posisi penutupan sebelumnya di 8.406,58.

Aktivitas transaksi pasar tercatat mencapai 1,007 miliar saham dengan nilai perdagangan Rp780,4 miliar dan frekuensi 82.280 kali.

Secara keseluruhan, terjadi 288 saham naik, 128 saham turun, dan 540 saham stagnan pada awal perdagangan pagi ini.

Kenaikan IHSG terjadi seiring menguatnya mayoritas indeks sektoral. Sektor energi memimpin penguatan setelah naik 0,77 persen, diikuti sektor barang baku yang menguat 0,82 persen, serta infrastruktur yang meningkat 0,57 persen. 

Sebaliknya, sektor properti menjadi satu-satunya pencetak pelemahan dengan turun 0,89 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement