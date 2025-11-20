Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |08:43 WIB
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
IHSG Diprediksi Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat sebesar +0,53% menuju level 8.406 dengan net foreign buy sebesar Rp 812M pada perdagangan terakhir. 

Nampaknya pasar merespon positif hasil RDG BI yang memutuskan untuk menahan suku bunga sebesar 4,75% sesuai dengan konsensus. 

"Selanjutnya, IHSG akan diproyeksikan kembali menuju dan menguji level resistance terdekatnya pada 8.440-8.475,” tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya, Kamis (20/11/2025).

Hal ini sembari mencermati FOMC Minutes dan rilis data dari Non Farm Payrolss dan Unemployment Rate Amerika Serikat.

 

