IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat sebesar +0,53% menuju level 8.406 dengan net foreign buy sebesar Rp 812M pada perdagangan terakhir.

Nampaknya pasar merespon positif hasil RDG BI yang memutuskan untuk menahan suku bunga sebesar 4,75% sesuai dengan konsensus.

"Selanjutnya, IHSG akan diproyeksikan kembali menuju dan menguji level resistance terdekatnya pada 8.440-8.475,” tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya, Kamis (20/11/2025).

Hal ini sembari mencermati FOMC Minutes dan rilis data dari Non Farm Payrolss dan Unemployment Rate Amerika Serikat.