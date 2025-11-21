Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |09:31 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
IHSG Dibuka Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di level 8.403 atau melemah 27,28 poin pada awal perdagangan Jumat (21/11/2025)..

Pergerakan indeks sejak pembukaan menunjukkan tekanan jual yang masih dominan. IHSG bergerak di rentang 8.381,66 hingga 8.410,51 pada menit-menit awal perdagangan.

Kapitalisasi pasar tercatat berada di level Rp15.332 triliun.

Sebanyak 203 saham menguat, 239 melemah, dan 514 tercatat stagnan. Total volume transaksi mencapai 1,32 miliar saham dengan nilai transaksi Rp781,4 miliar dan frekuensi 107,4 ribu kali.

Mayoritas indeks sektoral juga dibuka turun. Tekanan terbesar datang dari sektor energi, bahan baku, dan industri. IDXENERGY melemah 0,46 persen, IDXBASIC turun 0,82 persen, IDXINDUST juga terkoreksi 0,40 persen.

Sebaliknya, sektor properti dan teknologi menjadi penahan pelemahan indeks. IDXPROPERT menguat 0,50 persen, sementara IDXTECHNO naik 0,73 persen.

 

