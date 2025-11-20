Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Menguat ke 8.419,92, Sempat Sentuh Rekor Tertinggi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |16:52 WIB
IHSG Berakhir Menguat ke 8.419,92, Sempat Sentuh Rekor Tertinggi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat hingga akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat hingga akhir perdagangan hari ini. Bahkan saat sesi intraday, indeks sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 8.491,92.

Sore ini, Kamis (20/11/2025), IHSG ditutup naik 0,16 persen ke level 8.419,92. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan menyentuh level tertinggi di 8.491,43 dan terendah di 8.419,92.

Aktivitas transaksi terpantau ramai, dengan volume mencapai 37,02 miliar saham dan nilai transaksi sebesar Rp19,39 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 2,27 juta kali.

Pada penutupan sesi, sebanyak 327 saham menguat, 324 saham melemah, dan 305 saham stagnan.

Dari jajaran indeks sektoral, sektor energi menguat 0,44 persen, disusul sektor keuangan yang naik 0,02 persen ke 1.475,68. Sektor infrastruktur juga bergerak positif 0,52 persen.

Sebaliknya, sektor properti turun 0,91 persen, sektor barang baku melemah 0,32 persen, dan sektor teknologi terkoreksi 0,10 persen.

Untuk indeks utama lainnya, LQ45 ditutup melemah ke 848,02 atau turun 0,95 poin (0,11 persen). IDX80 naik tipis 0,01 persen ke 130,95. Sementara itu, indeks syariah ISSI menguat 0,15 persen ke posisi 293,92.

 

