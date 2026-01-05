IHSG Menguat ke 8.778 pada Awal Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,35% ke level 8.778,73.

Semenit berjalan perdagangan, Senin (5/1/2026), IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,31% ke 8.775, dengan 313 saham di zona hijau, 206 melemah, dan 439 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun, dengan volume 2,7 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,30% ke 853, indeks JII menguat 0,65% ke 589, indeks MNC36 menguat 0,12% ke 345, dan IDX30 melemah 0,01% ke 438.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau antara lain energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, dan teknologi. Sedangkan sektor yang melemah meliputi konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, dan kesehatan.